Judoka Alessia Corrao verovert bronzen medaille op Olympische Jeugdspelen

08 oktober 2018

Judoka Alessia Corrao heeft op de Olympische Jeugdspelen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires de bronzen medaille gepakt in de klasse tot 63 kilogram.

De 16-jarige Luikse klopt in de strijd om het brons de Turkse Hasret Bozkurt met ippon. Eerder verloor Corrao in de halve finales van de Hongaarse Szofi Ozbas, die nadien in de finale Mariem Khlifi uit Tunesië versloeg.

Corrao schenkt België de eerste medaille in Argentinië. Afgelopen juni ging ze op het EK in Sarajevo ook al met de bronzen plak aan de haal.