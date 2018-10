Judofederatie zet coach Martinuzzi aan de kant LPB

19 oktober 2018

11u32

De Franstalige judofederatie (FFBJ) heeft het contract van coach Damiano Martinuzzi (38) ontbonden.

"Tijdens haar bijeenkomst op 18 oktober heeft de Raad van Bestuur beslist met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de overeenkomst tussen de Franstalige judofederatie en Damiano Martinuzzi", staat te lezen op de website van de judobond.

Martinuzzi was de voorbije negen jaar actief in de cel topsport van de FFBJ, die geleid wordt door oud-judoka Cédric Taymans. De Henegouwer, oud-coach ook van Charline Van Snick, is momenteel trainer van Toma Nikiforov, die in april in het Israëlische Tel Aviv Europees kampioen werd in de klasse tot 100 kg, en Sami Chouchi, vice-Europees kampioen in de categorie -81 kg.