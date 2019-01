Judd Trump vlot naar kwartfinales op Masters snooker XC

16 januari 2019

20u04

Bron: Belga 0 Meer Sport Judd Trump (WS-5) heeft zich in het Alexandra Palace van Londen vlot voor de kwartfinales van het Masters snooker geplaatst. De 29-jarige Engelsman potte breaks van 128, 58, 81 en 72 weg voor een 6-2-zege tegen zijn landgenoot Kyren Wilson (WS-9).

"The Ace in the Pack" leek zijn tegenstander geen enkel spelletje te gaan gunnen, maar bij een 5-0 achterstand kon Wilson dankzij een 73 break toch zijn naam op het scorebord zetten en vervolgens won hij ook nog het zevende frame.

Om een plaats bij de laatste vier neemt Trump het vrijdagnamiddag op tegen de winnaar van de partij tussen Mark Selby (WS-1) en de Schot Stephen Maguire (WS-15). Trump bereikte al drie keer de halve finales van het toernooi met 's werelds beste zestien spelers, maar verder schopte hij het nog nooit. Vorig jaar was het Wilson die hem met 6-5 uit de finale hield.