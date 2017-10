Judd Trump verlengt snookertitel in Lommel MH

22u45

Bron: Belga 0 Photo News Judd Trump - archieffoto Meer Sport De 28-jarige Engelsman Judd Trump heeft vandaag in Lommel voor het tweede jaar op rij het European Masters snookertoernooi (365.000 pond) gewonnen. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Stuart Bingham met 9-7.

Trump en Bingham waren met een 4-4 gelijke stand uit de eerste sessie gekomen. In de avondsessie bleef het tot 7-7 gelijk opgaan, waarna Trump met breaks van 66 en 107 het laken naar zich toe trok. Eerder had "The Ace in the Pack" ook al series van 90, 59, 107 en 66 laten noteren. Breaks van 73, 107, 101, 130 en 78 volstonden voor voormalig wereldkampioen Bingham niet voor een vijfde rankingtitel.



Trump won acht full rankingtoernooien. Naast twee keer het European Masters heeft hij twee keer het China Open (2011 en 2016), het UK Championship (2011), het International Championship (2012), het Australian Open (2014) en het Players Championship (2017) op zijn palmares. Aan zijn zege in Lommel hield Trump 75.000 pond (83.750 euro) over. Bingham moest het met 35.000 pond (39.000 euro) stellen. Op de wereldranglijst klimt Trump van de vierde naar de derde plaats op, Bingham maakt twee plaatsen winst, van elf naar negen. Luca Brecel, in Lommel in de achtste finales met 4-2 uitgeschakeld door Bingham, blijft status quo op twaalf.



Uitslag finale:



Judd Trump (Eng/3) - Stuart Bingham (Eng/9) 9-7



13-63, 72-23, 0-81(73), 94(90)-1, 20-107(107), 2-107(101), 78(59)-0, 71-47, 1-130(130), 107(107)-0, 73(66)-17, 75-42, 0-69, 0-79(78), 79(66)-39, 107(107)-0 .

