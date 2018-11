Judd Trump is op Champion of Champions snookertoernooi te sterk voor Luca Brecel Redactie

07 november 2018

18u11

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 13) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het Champion of Champions snookertoernooi, dat plaatsvindt in het Engelse Coventry. De Limburger moest in zijn eerste wedstrijd met 4-1 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Judd Trump (WS 5).

Brecel, die vorig jaar de halve finales bereikte nadat hij onder meer Trump met 4-0 had uitgeschakeld, begon nochtans goed aan de wedstrijd. Met een 69 break pakte hij de eerste frame. Trump stelde gelijk en strafte in de twee volgende frames het kleinste foutje meedogenloos af. In een mum van tijd en na breaks van 93 en 72 kwam Trump op een frame van de overwinning. In de vijfde frame kreeg Brecel nog een kans, maar hij miste een verre blauwe bal waarna Trump er 4-1 van maakte.

Trump, die in 2014 de finale verloor van tweevoudig kampioen Ronnie O'Sullivan, neemt het in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot Kyron Wilson (WS 9). Die gaf de regerende wereldkampioen Mark Williams (WS 2) ook al met 4-1 het nakijken.

Uitslag eerste ronde

Judd Trump (Eng/5) - Luca Brecel (Bel/13) 4-1

0/69(69) - 72/6 - 93(93)/0 - 98(72)/0 - 77/21.