Judd Trump houdt Ding Junhui uit halve finales German Masters snooker Redactie

03 februari 2018

08u10

In de clash van de kwartfinales van het German Masters tussen Judd Trump (WS-3) en Ding Junhui (WS-4) heeft Trump gisteren in Berlijn aan het langste eind getrokken. De 28-jarige Engelsman versloeg de Chinees met 5-3.

"The Ace in the Pack" startte meteen met een 140 century, de hoogste van het toernooi tot nog toe. Daarna liet hij ook nog breaks van 51, 64, en twee keer 57 noteren.

In de halve finales (best of 11) neemt Trump het vanavond op tegen de Welshman Mark Williams (WS-10), die Jimmy Robertson (WS-37) met 5-3 uitschakelde. In de andere halve finale staat Shaun Murphy (WS-6) deze namiddag tegenover de Schot Graeme Dott (WS-28). Murphy boekte in zijn kwartfinale een nipte 5-4 zege tegen de Welshman Ryan Day (WS-17). Dott won eveneens met 5-4 van de Chinees Xiao Guodong (WS-30). De wereldkampioen van 2006 deed dat met een spectaculaire comeback. Door vijf frames op rij te winnen vlakte hij een 0-4 achterstand uit.



De finale wordt morgen naar een best of 17 gespeeld. De winnaar krijgt een cheque van 80.000 pond (90.500 euro) overhandigd, voor de runner-up is er 30.000 pond (34.000 euro).