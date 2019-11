Judd Trump en Ronnie O'Sullivan op koers voor nieuwe droomfinale in Noord-Ierland YP

16 november 2019

08u24

Bron: Belga 0 Snooker Titelverdediger Judd Trump (WS-1) en runner-up Ronnie O'Sullivan (WS-3) staan allebei op één zege van een nieuwe finale in het Northern Ireland Open. Beide Engelsen boekten vrijdag in Belfast een 5-1 zege in hun kwartfinale. Trump deed dat tegen Anthony Hamilton (WS-58), O'Sullivan tegen Shaun Murphy (WS-8).

Met breaks van 106, 66, 73 en 105 gaf wereldkampioen Trump Hamilton geen schijn van kans. In de halve finales (best of 11) neemt "The Ace in the Pack" het zaterdagnamiddag op tegen de Schot John Higgins (WS-5). Die zette Mark Selby (WS-6) met 5-4 opzij. Higgins leek bij 4-1 op weg naar een makkelijk overwinning, maar zag Selby, die in het tweede frame ook al een 101 weggepot had, met breaks van 109, 62 en 52 langszij komen. In het beslissende frame trok "The Wizard of Wishaw" met een 110 century alsnog aan het langste eind.

Murphy scoorde stevig tegen Ronnie O'Sullivan. Zelfs met breaks van 53, 104 en 64 kon "The Magician" echter niet op tegen de toverkunsten van "The Rocket". "Ach, ik ging gewoon voor elke kans en wachtte maar af wat er zou gebeuren", verklaarde O'Sullivan. "Ging hij erin, des te beter. Als ik miste, wist ik dat ik afgestraft zou worden. Dat was dan ook maar zo. Soms moet je gewoon plezier in het spelletje beleven en je van winst of verlies niets aantrekken. Hoe meer je ervan kan genieten, hoe beter. Voor sommigen is snooker een job, voor mij is het een passie.”

Voor O'Sullivan is Joe Perry (WS-15) zaterdagavond de laatste horde op weg naar de finale. Perry versloeg de Zwitser Alexander Ursenbacher (WS-101) met 5-3. De 23-jarige toernooirevelatie had eerder de Chinees Xiao Guodong (WS-23), Stuart Bingham (WS-12) en thuisspeler Mark Allen (WS-7) verrast en leek tegen Perry naar een nieuwe stunt op weg, maar bij 1-3 stokte de motor.

De finale wordt zondag naar een best of 17 gespeeld. Vorig jaar versloeg Trump O'Sullivan met 9-7. De winnaar van het toernooi steekt 70.000 pond (82.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 30.000 pond (35.000 euro). Sowieso blijft Trump de nummer een op de Order of Merit en wipt O'Sullivan opnieuw over de Welshman Mark Williams naar de tweede plaats. Luca Brecel, in de zestiende finales uitgeschakeld door Selby, klimt drie plaatsen: van 34 naar 31.