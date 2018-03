Judd Trump blaast Luca Brecel met 4-0 weg op Romanian Snooker Masters Redactie

15 maart 2018

19u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel heeft zich in Boekarest niet voor de kwartfinales van de eerste editie van het Romanian Snooker Masters kunnen plaatsen. De 23-jarige Limburger werd in de eerste ronde met 4-0 opzijgezet door Judd Trump.

Een erg zwak spelende Brecel kwam niet in het stuk voor. Trump was wel bij de les en potte breaks van 101, 118, 57 en 52 weg. In amper 40 minuten maakte hij er een eind aan.

Voor Brecels plaats op de wereldranglijst heeft de nederlaag geen gevolgen. Het Romanian Masters is geen rankingtoernooi.

Uitslag eerste ronde:

Judd Trump (Eng/3) - Luca Brecel (Bel/14) 4-0

111(101)-0, 119(118)-13, 72(57)-21, 87(52)-19