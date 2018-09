Journalist wordt na vraag over McGregor door MMA-vechtster zelf voor de camera gesleurd en voor schut gezet: "Beledig Conor nu maar" Hans Op de Beeck

17 september 2018

09u15 0 Meer Sport Een Russische journalist die uit was op enkele sappige quotes van de beruchte MMA-vechtster Joanna Jedrzejczyk rond het nakende UFC-topgevecht tussen Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov, werd op pijnlijke wijze te kijk gezet door de Poolse.

De hele MMA-wereld kijkt reikhalzend uit naar 7 oktober: dag waarop Conor McGregor eindelijk nog eens zijn opwachting maakt in het octagon. Zijn tegenstander is de ongeslagen en erg populaire kampioen uit Dagestan: Khabib Nurmagomedov, de man die tijdens de lange afwezigheid van 'The Notorious' zich opwierp als de nieuwe kampioen bij de lichtgewichten. Ook het voorbije weekend tijdens UFC Fight Night 136 in Rusland werd Conor vs Khabib drie weken voor datum al fel besproken. Zoals in een interview van een Russische journalist met de vermaarde Poolse vechtjas Joanna Jedrzejczyk.

De ex-kampioene bij de strawweights -ze werd onttroond door Rose Namajunas- werd gevraagd naar haar voorspelling rond de kraker. Maar daar was ze niet geheel mee opgezet. "Voor mij is het fifty-fifty. Ik ben een grote fan van Conor, ik ben een grote van Khabib. Twee verschillende stijlen. Maar ik doe niet aan voorspellingen, daar hou ik niet van. Tijdens een gevecht kan er vanalles gebeuren. Natuurlijk zal ik wel op het puntje van mijn stoel zitten: dit wordt een voor het MMA historische kamp."

De Russische journalist bleek niet helemaal tevreden met dat antwoord en haalde er de lange afwezigheid en het wangedrag van Conor McGregor buiten het octagon bij. Voor een mediaverplichting eerder dit jaar ging de Ier zwaar over de schreef in New York, waar hij een steekwagen gooide tegen een bus met daarin onder andere Khabib. Maar Jedrzejczyk wou daar niet van weten en koos als een echte MMA-kampioene voor de aanval. "Wat? Wil jij hier Conor McGregor beledigen?" OK dan, kom dan maar hier naast mij staan en beledig McGregor voor de camera. Komaan, wees nu maar eerlijk."

Waarop de journalist niet verder kwam dan: "Hij is een goeie vechter, maar niets meer."Jedrzejczyk onderbrak de man meteen: "Was hij dan op hetzelfde moment geen kampioen in twee verschillende gewichtsklasses? Praat hij louter of vecht hij ook echt?" De journalist zegt nog dat hij ook wel degelijk vecht maar wordt vervolgens helemaal voor schut gezet toen de Poolse wat begon te lachen met de carrière van de man. "Werk jij voor een groot of klein medium? Wat is je droom, je doel in het leven? Probeer je echt wel de beste te zijn in je vak? Ah, gewoon je best doen is al voldoende voor jou..." Om te besluiten met: "Dit was een duidelijk voorbeeld van een stomme vraag."