Joshua verdedigt op 22 september wereldtitels bij zwaargewichten tegen Povetkin

16 juli 2018

12u46 0 Meer Sport De Engelsman Anthony Joshua stapt op 22 september in de boksring in Wembley om zijn wereldtitels bij de zwaargewichten te verdedigen tegen de Rus Alexander Povetkin. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De 28-jarige Joshua is de regerende kampioen bij de WBO-, WBA- en IBF-bond. De titel bij de WBC (de vierde grote bond) is in handen van de Amerikaan Deontay Wilder. Onderhandelingen om de twee tegen elkaar te laten boksen, draaiden tot dusver uit op een sisser.

Joshua won al zijn 21 kampen tot dusver, slechts een keer eindigde een gevecht niet met een KO.

De tien jaar oudere Povetkin, een voormalig WBA-kampioen en veroordeeld ex-dopingzondaar, werd in 35 kampen nog maar een keer verslagen, in 2013 door Vladimir Klitchko.