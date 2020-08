Joshua Cheptegei verbetert 16 jaar oud wereldrecord op 5000 meter SVL

14 augustus 2020

21u47 1 Atletiek De Oegandees Joshua Cheptegei (23) heeft op Diamond League-meeting in Monaco het wereldrecord op de 5000 meter op zijn naam geschreven. Hij snelde naar een tijd van 12'35"36, ruim twee seconden sneller dan de vorige recordhouder, Kenenisa Bekele.

Het wereldrecord stond sinds 31 mei 2004 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die toen een tijd van 12'37"35 liep. Sindsdien beten alle groten van het afstandslopen er hun tanden op stuk. Cheptegei slaagt er nu wel in, nadat hij zich in 2019 al tot wereldkampioen kroonde in het veldlopen en op de 10.000 meter.

In aanloop naar de meeting in Monaco liet de Oegandees al duidelijk verstaan dat hij van het wereldrecord een doel maakte. In die opzet is hij met verve geslaagd, Cheptegei liep ruim twee seconden sneller dan Bekele aan een gemiddelde snelheid van zo'n 24 kilometer per uur.

19-jarig supertalent verbetert Europees record Mo Farah

Nog een record. Het negentienjarige Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen heeft tijdens de Diamond League in Monaco het Europees record van Mo Farah op de 1.500 meter verbeterd. Ingebrigtsen snelde naar een recordtijd van 3'28"68.

Het Europees record stond sinds 2013 op 3'28"81, ook Mo Farah deed het toen op de supersnelle piste van Monaco. Vrijdag ging de overwinning naar de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot, die in maar liefst 3'28"45 finishte, een beste wereldjaarprestatie. Jakob Ingebrigtsen dook ook ruim onder zijn persoonlijk record, dat op 3'30"16 stond. Broer Filip Ingebrigtsen finishte als vierde in 3'30"35.

Jakob Ingebrigtsen loopt ook op de Memorial Van Damme op 4 september de 1.500 meter, net als zijn broers Filip en Henrik.

Ben Broeders tweede in polsstokspringen

Ben Broeders is vrijdag als tweede geëindigd bij het polsstokspringen op de Diamond League in Monaco. De Leuvenaar wipte over 5m70.

Even leek Broeders op een vroege exit af te stevenen, maar hij wist 5m60 bij zijn derde beurt alsnog te klaren. Daarna lukte hij 5m70 bij zijn eerste poging. De lat ging nadien naar 5m80, vier centimeter hoger dan zijn eigen Belgisch record, maar op die hoogte slaagde onze landgenoot niet.

Zijn 5m70 leverde Broeders vrijdag een mooie tweede plaats op. De winst ging naar de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis, die over 6m00 sprong.