Joshua behoudt titels bij zwaargewichten, al zorgde beslissing van de ref voor controverse 08u15

Bron: Belga 1 Getty Images Meer Sport De Brit Anthony Joshua heeft gisteravond in de Welshe hoofdstad Cardiff zijn wereldtitels van de IBF, WBA en IBO bij de zwaargewichten succesvol verdedigd tegen de Fransman Carlos Takam. Zowat 70.000 mensen zagen hem in het Principality Stadium winnen met een technische knock-out in de tiende ronde. Maar er was ook gemor.

Niet omwille van het feit dat Joshua de kamp won, wél door een beslissing van scheidsrechter Phil Edwards. Toen die zag hoe Takam hevig bloedde aan het oog, besloot hij er een punt achter te zetten. Los van die wonde gaf Takam nog een vrij frisse indruk en dat hadden ook de vele fans gezien. Zij trakteerden de scheids achteraf dan ook op een fluitconcert. "Ik weet niet waarom de ref de partij staakte", zei Takam achteraf. "Het is niet mijn taak om bezig te zijn met de beslissingen van de scheids", was dan weer de repliek van Joshua. Die kreeg voor de wedstrijd trouwens nog bezoek van een andere "leeuw".

When lions meet #AJBXNG 436.8k Likes, 3,982 Comments - Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Instagram: "When lions meet #AJBXNG"

Aanvankelijk kreeg Joshua met de Bulgaar Kubrat Pulev te maken in de titelstrijd van zaterdag, maar die moest begin vorige week afzeggen door een schouderblessure. Takam, een in Kameroen geboren Fransman, nam zijn plaats in. Hij was tijdens de wedstrijd nooit in staat om Joshua te bedreigen, maar hij is wel nog maar de vierde bokser die meer dan drie rondes kon overleven tegen de Britse reus van 1 meter 98.



Joshua heeft nu zijn twintigste overwinning op zak, terwijl hij nog nooit verloor. In april veroverde hij nog de WBA-wereldtitel door in een uitverkocht Wembley de gelouterde Oekraïner Vladimir Klitsjko te verslaan. Beide boksers tekenden een contract voor een rematch op 11 november in Las Vegas. De 41-jarige Klitschko besloot in augustus echter te stoppen met boksen.

Action Images via Reuters

Getty Images

Getty Images

Action Images via Reuters

Getty Images