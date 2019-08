Jos Verlooy (23) dag na het EK-brons: “Ik droom van goud op de Spelen in Tokio” Redactie

Jos Verlooy schreef gisteren met brons op het EK jumping in Rotterdam geschiedenis in de Belgische paardensport. Met zijn 23 jaar en 8 maanden is hij de jongste Belgische ruiter ooit op individueel podium op de Spelen, WK of EK. Verlooy kroonde zich ook tot de jongste Belgische medaillewinnaar sinds het brons van Stanny Van Paesschen (19) in de landencompetitie op de Olympische Spelen van 1976. Ten slotte is Verlooy de jongste medaillewinnaar op Spelen, WK of EK sinds het zilver van de Canadees Michel Vaillancourt (22) op de Spelen van 1976. Dat belooft voor onze Belgische medaillekansen volgend jaar op de Spelen. “Ik droom van goud in Tokio”, aldus Verlooy.