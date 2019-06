Jorre Verstraeten glundert met EK-judobrons: “Beste prestatie uit mijn carrière”



Bart Fieremans in Minsk

22 juni 2019

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 1 Europese Spelen Na de eerdere domper van Charline Van Snick pronkt Team Belgium na de eerste kampdag op de Europese Spelen toch met een judomedaille. Met dank aan Jorre Verstraeten (-60kg): met brons stond hij voor het eerst op het podium op een groot kampioenschap.

En hij sloeg twee vliegen in een klap: er bengelden twee medailles rond zijn nek. Eén van de Europese Spelen, en een van de Europese judofederatie omdat de competitie in Minsk in het judo als officieel EK telt. Dat maakt zijn prestatie alleen maar waardevoller, en de vreugde was navenant bij Verstraeten. Na de kamp viel hij zijn coach Frédéric Georgery om de nek: “Ik voel me gewoon superblij. Ik wist dat het mogelijk was, maar alles hangt van je dag af. Het was een superzware dag met veel en ook lange kampen, maar ik heb getoond dat ik in vorm ben.”

Toekomst

Verstraeten had via de herkansingen met een zege tegen de Fransman Luka Mkheidze (IJF 35) de kamp om het brons afgedwongen. Opnieuw volgde een Fransman met Walide Khyar (IJF 22), de Europese kampioen van 2016, maar Verstraeten sloeg in de extra tijd toe met een klem toe. Ook bij de start van zijn toernooi had Verstraeten taaie tegenstanders gevloerd. “Het was zeker geen makkelijke loting”, zei hij over zijn eerste ronde tegen de Bulgaarse Europese vicekampioen Yanislav Gerchev (IJF 31), gewonnen op strafpunten in de Golden Score. In die extra tijd haalde hij nadien Orkhan Safarov (IJF 39) uit Azerbeidzjan – ex-WK-zilver – onderuit met ippon. “Hij was de moeilijkste tegenstander die ik klopte”, vond Verstraeten. Alleen in de kwartfinales moest hij zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Francisco Garrigos (IJF 8) na een ippon.

Verstraeten ziet zijn brons als een beloning van hard werken: “Alle inspanningen van de voorbereiding hebben geloond. Dat ik na de junioren nu ook bij de senioren een medaille op een groot kampioenschap haal is fantastisch. Ik beschouw dit als mijn beste prestatie uit mijn carrière. Als ik zo vooruitgang blijf maken, staan me nog mooie dingen te wachten.”