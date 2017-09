Jorik Hendrickx wil zich op Nebelhorn Trophy plaatsen voor Winterspelen XC

Kunstschaatser Jorik Hendrickx hoopt deze week op de Nebelhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf een ticket te veroveren voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het wordt zijn laatste kans om er in februari 2018 bij te zijn in Zuid-Korea.

Op het WK in Helsinki begin april moest Hendrickx het stellen met een teleurstellende 21ste plaats. In tegenstelling tot zijn jongere zus Loena Hendrickx, die in Finland vijftiende werd, kon hij er zich niet plaatsen voor de Winterspelen.



In Oberstdorf, waar vanaf vandaag tot zaterdag wordt geschaatst, krijgt de 25-jarige Hendrickx een nieuwe kans. Er vallen in Duitsland nog zes olympische tickets te verdelen. Hendrickx, die er vorig jaar tweede werd, moet het opnemen tegen 25 concurrenten.



Hendrickx kende wel geen vlekkeloze voorbereiding. Bij een val op training, na het WK, verzwikte hij zijn enkel en moest zelfs even in het gips. Daardoor kreeg hij minder trainingstijd om zijn viervoudige sprong perfect onder de knie te krijgen. "Ik heb altijd gezegd dat ik dat moest kunnen om de aansluiting bij de top te kunnen maken", vertelde Hendrickx eind mei op een BOIC-stage in het Portugese Rio Maior. "Na de Spelen in Sotchi ben ik alleen maar sterker geworden, maar om echt het verschil te maken moet die viervoudige sprong er zijn om de ambities te halen die ik wil behalen."



Niettemin blikte Hendrikcx zelfverzekerd vooruit naar de afspraak in Oberstdorf. "Ik moet het daar wel doen, het is erop of eronder. Ik moet gewoon zien dat ik gefocust blijf, maar zie het zeker zitten."



Op de Winterspelen van 2014 in het Russische Sotchi eindigde Hendrickx als zestiende. In januari werd de Turnhoutse kunstschaatser vierde op het EK in het Tsjechische Ostrava, het beste resultaat uit zijn carrière in een groot internationaal toernooi. Hij tekende er tevens voor persoonlijke records op de korte (82,50 ptn) en vrije kür (160,06 ptn), waardoor zijn beste totaalscore nu 242,56 punten bedraagt.

