Jorik Hendrickx is vijfde na korte kür op EK kunstschaatsen: "Grote fout bij eerste sprong"

Jorik Hendrickx is op de vijfde plaats geëindigd in de korte kür op het EK kunstschaatsen in de Russische hoofdstad Moskou. Bij zijn eerste sprong kwam hij ten val.

De 25-jarige Hendrickx, die volgende maand in actie komt op de Winterspelen in Pyeongchang, kreeg 78.56 punten achter zijn naam. Hij kwam daarmee niet in de buurt van zijn persoonlijk record (85.15), in september gerealiseerd op de Nebelhorn Trophy.

"Zeker niet de schaatssessie die ik wou!", reageerde Hendrickx op Twitter. "Grote fout bij de eerste sprong, maar trots op de vastberadenheid om te vechten..."

De Turnhoutenaar heeft al een aanzienlijke achterstand op de Spanjaard Javier Fernandez (103.82), die de voorbije vijf EK's won. Daarna volgen de Rus Dmitri Aliev (91.33), de Let Deniss Vasiljevs (85.11) en de Rus Mikhail Kolyada (83.41). De top 24 plaatste zich voor de vrije kür, die vrijdag op het programma staat.

Hendrickx, vorig jaar vierde op het EK, schaatste op het lied 'Je suis malade' van Alice Dona en Serge Lama. In 2012, 2014 en 2016 beëindigde hij het EK op de negende plaats, in 2011 werd hij 16e, in 2010 20e.

Donderdag werken de jongere zus van Jorik, Loena, en Charlotte Vandersarren hun korte kür af bij de dames.

