Jongste deelnemer ooit Mertens en Brecel openen World Cup snooker met winst GVS

24 juni 2019

09u44

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel en Ben Mertens hebben op het World Cup snookertoernooi in het Chinese Wuxi hun eerste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van de Verenigde Arabische Emiraten, met Mohammed Shehab en Mohammed Al Joaker.

Brecel zette in de eerste frame Shehab met 70-29 opzij en dit met een 58 break. De 14-jarige Mertens won frame twee met 65-40 van Al Joaker, net als Mertens een voormalige jeugdwereldkampioen. In de dubbelpartij potte Mertens een 48 break weg, wat volstond voor een 3-0 voorsprong. Mertens zette in frame vier Shehab met een 51 break aan de kant, waarna Brecel de laatste frame verloor van Al Joaker, die een 51 break wegpotte.

Mertens, de jongste speler ooit in de World Cup, en Brecel nemen het in hun groep nog op tegen Israël, Maleisië, Cyprus en Schotland, met John Higgins en Stephen Maguire die in 1996 de World Cup wonnen. In de voorronden worden er telkens vier singlewedstrijden en een dubbelpartij gespeeld.

Uitslagen:

België - Verenigde Arabische Emiraten 4-1

Luca Brecel (Bel) - Mohammed Shehab (UAE) 70(58)/29

Ben Mertens (Bel) - Mohammed Al Joaker (UAE) 65/40

Mertens/Brecel (Bel) - Shehab/Al Joaker (UAE) 109(48)/16

Ben Mertens (Bel) - Mohammed Shehab (UAE) 72(51)/60

Mohammed Al Joaker (UAE) - Luca Brecel (Bel) 74(51)/24