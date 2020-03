Jonathan Sacoor zit vast in Amerika: “Ik voelde mij in de beste vorm van mijn leven, sneller en sterker dan ooit” MDRW

15 maart 2020

15u12 0 Atletiek Het coronavorus slaat wild om zich heen en houdt de sportwereld in een wurggreep. Ook Jonathan Sacoor ondervindt hinder. Hij zit momenteel vast in de Verenigde-Staten, waar hij zich klaarstoomt voor de atletiekzomer. De 20-jarige atleet kan het land niet meer uit en ziet zijn voorbereiding zo in het water vallen.

Jonathan Sacoor is met de estafetteploeg één van onze kanshebbers op een medaille in Tokio. Als die deze zomer nog doorgaan tenminste. De 400m-loper zit voorlopig in de Amerikaanse staat Tennessee, waar hij traint en studeert. “Het ging heel goed. Ik voelde me in de beste vorm van mijn leven, sneller en sterker dan ooit. En dan kreeg ik dat verschrikkelijke nieuws dat alle wedstrijden in Amerika worden afgelast. Toen wisten we direct: oei, we zullen waarschijnlijk naar het buitenland moeten.”

Jacques Borlée, z’n coach bij de Belgian Tornado’s, plant op dit moment een stage naar Zuid-Afrika. Maar Amerika verlaten, is lang niet evident voor Sacoor. “Kalm blijven, is momenteel een beetje moeilijk. Alle openbare faciliteiten - dus ook atletiekpistes en fitnesszalen - zijn hier gesloten. We proberen nu een manier te vinden om naar huis te gaan, waar we misschien wel kunnen trainen. Als België geen mogelijkheden geeft om te trainen, dan is Santiago (Chili, red.) een optie. Dat is waar mijn vriendin momenteel naar toe gaat.”