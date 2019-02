Jonathan Sacoor opent zijn Amerikaans seizoen op bescheiden wijze



ODBS

23 februari 2019

13u58

Bron: Belga 0 Meer Sport Jonathan Sacoor heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn eerste wedstrijd afgewerkt sinds de Memorial Van Damme zes maanden geleden. Op de South Eastern Conference in Fayetteville in de Verenigde Staten werd hij op zijn geliefkoosde 400 meter twintigste in 47.42.

Het persoonlijk record van Sacoor op de 400 meter indoor staat sinds februari 2018 op 46.95. Outdoor liep hij al naar 45.03. In Fayetteville werd hij in de vijfde van negen reeksen ingedeeld, daarin finishte hij als tweede in 47.42. Dat bleek ruim onvoldoende om zich te plaatsen voor de finale, waarvoor 46.73 nodig was.

Sacoor studeert sinds begin januari voor zes maanden in de VS aan de universiteit van Tennessee, en neemt daarom volgende week niet deel aan het EK indoor in Glasgow. Voor het WK aflossingen in mei in Japan maakt hij wel de verplaatsing. Nog later op het seizoen, in oktober, volgt met het WK in Doha het grote doel.