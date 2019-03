Jonathan Sacoor opent seizoen met beste Europese jaarprestatie op 400 meter Redactie

29 maart 2019

21u50

Bron: Belga 0 Atletiek Jonathan Sacoor heeft zijn zomerseizoen geopend met een 200 meter en een 400 meter op de Florida Relays in de Verenigde Staten. Op de 200 meter dook hij met 21.13 onder zijn persoonlijk record, maar er stond te veel rugwind. Op de 400 meter klokte Sacoor een beste Europese jaarprestatie van 46.74 - voor wat het waard is in maart - maar bleef hij ver boven de limiet voor het WK in Qatar.

Op de 200 meter was Sacoor met zijn 21.13 in een sterk deelnemersveld pas 31e. Er stond een rugwind van 2.8 meter per seconde. Het persoonlijk record van het Belgisch toptalent staat op 21.35, en dat blijft dus staan omdat er in Florida te veel rugwind stond. De winst ging in 20.28 naar de Ecuadoriaan Alex Quinonez, de Jamaicaan Yohan Blake was derde in 20.57.

Op de 400 meter was de 46.74 van Sacoor goed voor de zeventiende tijd, de snelste chrono van het jaar door een Europeaan. De winst ging in 45.18 naar de Amerikaan Trevor Stewart. Onze 19-jarige landgenoot kwam negen honderdsten tekort voor de limiet voor het EK U23 in Zweden in juli. Voor het WK in Doha (27 september tot 6 oktober) is 45.30 vereist.