Jonathan Sacoor met seizoensbeste naar kwartfinales 400m op NCAA-kampioenschappen LPB

24 mei 2019

12u10

Bron: Belga 1 Atletiek Jonathan Sacoor heeft zich in Jacksonville geplaatst voor de kwartfinales van de Amerikaanse universitaire NCAA-kampioenschappen. Onze landgenoot haspelde zijn 400 meter af in 46.22, een seizoensbeste en tevens de beste Belgische jaartijd.

In zijn reeks finishte Sacoor als vierde, onvoldoende voor een rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales, voorbehouden aan de eerste drie per reeks. Zijn 46.22 bleek uiteindelijk wel ruim snel genoeg om door te stoten met de verliezende tijden en bedroeg de twaalfde chrono over alle reeksen heen. Het persoonlijk record van de wereldkampioen bij de junioren bedraagt 45.03, de WK-limiet staat op 45.30.

In de kwartfinales moet Sacoor opnieuw proberen de top twaalf te halen, want er zijn aan de East Coast precies twaalf tickets te verdelen voor de halve finales in Austin van 5 tot 8 juni. Sacoor start in zijn kwartfinale vanuit baan acht in de eerste van drie reeksen. De eerste drie van elke reeks stoten door, samen met de drie snelste verliezers.