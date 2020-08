Jonathan Sacoor duikt ruim onder persoonlijk record op 200m: “Met wat ritme kan ik sub 21" DMM

08 augustus 2020

20u30

Bron: Belga 0 Atletiek Jonathan Sacoor heeft tijdens de GP Mingels in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zijn persoonlijk record op de 200 meter gevoelig scherper gesteld. Hij klokte 21.15, zijn besttijd stond sinds 2017 op 21.35. De winst ging in Brussel naar collega Belgian Tornado Julien Watrin in 21.00.

Van zijn pure snelheid heeft Sacoor het nooit moeten hebben, en dus is de 200 meter niet meteen zijn ding. Al toonde hij met een nieuw persoonlijk record wel progressie. “Ik mag tevreden zijn, maar met wat meer wedstrijdritme, kan ik sub 21 seconden lopen”, klonk het bij de 400 meterspecialist. “De warmte gaf me zware benen, maar mijn start was dik in orde. Voor de rest zit het vooral in mijn hoofd als ik nog beter wil doen. Ik ben het gewoon om tijdens de 400 meter meer op mijn gemak te zitten, maar dat moet ik er op de 200 meter proberen uit te krijgen.”

Morgen opteert Sacoor tijdens de Brussels GP, het grote broertje van de GP Mingels, voor zijn geliefkoosde 400 meter. Winnaar Watrin bleef wel een eindje boven zijn persoonlijk record. Dat staat sinds 2013 op 20.80. Watrin treft zondag op de 200 meter in Brussel meer tegenstand met de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée.