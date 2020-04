Jonathan Sacoor brengt coronacrisis in Chili door: “Sport wordt hier gezien als goede reden om buiten te komen” SVBM

11 april 2020

11u07

Hoe zou het nog zijn met Jonathan Sacoor (20)? Eerder las u al in deze krant dat de spurter een manier zocht om de Verenigde Staten - waar Sacoor studeert aan de universiteit van Tennessee - te verlaten. Dat is hem gelukt. Onze landgenoot verblijft nu in Chili bij zijn vriendin en haar ouders.

Jonathan Sacoor brengt de coronacrisis door in Santiago, de hoofdstad van Chili. Daar woont hij bij zijn vriendin, Martina Weil, en haar ouders. Sacoor is in het gezelschap van een echte sportfamilie, want Weil is zelf actief op de 400 meter en haar moeder, Ximena Restrepo, pakte in 1992 op hetzelfde nummer brons voor Colombia op de Spelen van Barcelona.

Sacoor vertelt in een interview met L’Avenir dat hij na de afgekondigde noodtoestand in de VS twijfelde tussen een terugkeer naar België en een verblijf in Chili, bij zijn schoonouders. Het werd de laatste optie. “Jacques Borlée, mijn coach, vond dat ook de beste keuze. Chili was op dat moment nog relatief gespaard gebleven van het virus, het was hier mooi weer en ik kon aanvankelijk nog op een buitenpiste trainen met mijn vriendin”, aldus de 20-jarige atleet.

Dat mooie liedje duurde niet lang. Sinds een week is de piste gesloten voor publiek, al kunnen Sacoor en Weil er nog alleen trainen. “Momenteel werk ik vooral aan mijn uithoudingsvermogen en ik loop ook over horden.” In Chili mogen mensen maximaal vier uur hun woonst verlaten, al moeten ze wel een officieel document kunnen voorleggen met de motivering van hun verplaatsing. “Sport wordt hier gezien als een goede reden om buiten te komen. Wanneer een agent me tegenhoudt, toon ik het formulier op mijn smartphone en is alles in orde. Bij mijn schoonouders is er trouwens een fitnessruimte, dus binnen kan ik ook aan de conditie werken.”

Spelen in 2021 mét Borlées

Wat zijn verdere doelen in 2020 betreft, blijft Sacoor voorzichtig optimistisch. “Ik hoop echt dat het EK atletiek in Parijs (van 25 tot 30 augustus, red.) kan doorgaan. Het is voor mij noodzakelijk om dit jaar nog een of andere wedstrijd te kunnen lopen. Zo weet ik waar ik sta en kunnen we een aangepast schema uitwerken waarmee ik binnen een jaar op de Spelen nog sterker voor de dag kom.”

Op die Spelen gaat Sacoor met de Belgian Tornados op zoek naar een medaille op de 4x400 meter. Met Jonathan en Kevin Borlée? “Het uitstel van de Spelen is geen gemakkelijke situatie voor hen, aangezien ze beiden 32 jaar zijn. Maar ze hebben zoveel talent, ervaring en zin, dat ze er nog steeds zullen staan. Daar ben ik zeker van.”

