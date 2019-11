Jonathan Borlée moet zuurstof toegediend krijgen: Belgian Tornado per helikopter geëvacueerd naar Kathmandu Redactie

08 november 2019

10u30 0 Meer sport Dat het avontuur van de Belgian Tornados in Nepal niet bepaald een gezondheidswandeling is, blijkt vandaag andermaal. Nadat gisteren ex-wielrenster Rochelle Gilmore Dat het avontuur van de Belgian Tornados in Nepal niet bepaald een gezondheidswandeling is, blijkt vandaag andermaal. Nadat gisteren ex-wielrenster Rochelle Gilmore flink in de problemen kwam, was het vandaag Jonathan Borlée die het knap lastig had.

In plaats van een trekking stond in Naamche een rustdag op het programma, maar de loodzware voorbije dagen hakten er toch stevig in bij Borlée. De 31-jarige atleet, al enkele dagen ziek, werd even onwel en kreeg zuurstof toegediend. Het is voor Borlée onmogelijk om morgen opnieuw een zware tocht af te werken en er werd voor gekozen om hem via helikopter te evacueren richting Kathmandu.

“Het was een geweldige ervaring”, zegt Jonathan Borlée in onderstaande video in een gesprek met Photo News-fotograaf Vincent Kalut, die de Tornados vergezelt tijdens hun reis. “Fysiek is het natuurlijk loodzwaar, maar het is ook een geweldig avontuur. De voorbije twee dagen ben ik jammer genoeg ziek geworden, misschien was dat ook wel te verwachten in deze koude omstandigheden. Maar dat is niet zo erg.”

“Het zwaarste aan dit avontuur? Dat zijn toch de nachten”, blikt Borlée terug. “Tijdens de wandelingen was het zó mooi dat ja alles eigenlijk vergat. Je kijkt gewoon rond. Maar ‘s avonds wordt het dan heel koud - zelf haat ik het om in een slaapzak te slapen - maar je moet je wel goed bedekken. Uiteraard is de magnifieke ervaring dat alles wel waard. Iedereen heeft het zeer lastig gehad, maar op die manier hebben we elkaar ook gemotiveerd. Dat was geweldig om te zien.”

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal

De reactie van Borlée: