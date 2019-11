Jonathan Borlée moet zuurstof toegediend krijgen: Belgian Tornado per helikopter geëvacueerd naar Kathmandu Redactie

08 november 2019

10u30 0

Dat het avontuur van de Belgian Tornados in Nepal niet bepaald een gezondheidswandeling is, blijkt vandaag andermaal. Nadat gisteren ex-wielrenster Rochelle Gilmore flink in de problemen kwam, was het vandaag Jonathan Borlée die het knap lastig had. In plaats van een trekking stond in Naamche een rustdag op het programma, maar de loodzware voorbije dagen hakten er toch stevig in bij Borlée. De 31-jarige atleet, al enkele dagen ziek, werd even onwel en kreeg zuurstof toegediend. Het is voor Borlée onmogelijk om morgen opnieuw een zware tocht af te werken en er werd voor gekozen om hem via helikopter te evacueren richting Kathmandu.

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal

De reactie van Borlée: