Jonathan Borlée loopt elleboogbreukje op, week rust zou in principe volstaan

14 juni 2018

18u24

Jonathan Borlée heeft gisteren, op zes weken van het EK atletiek in Berlijn, een breukje in zijn linkerelleboog opgelopen. Dat bevestigde zijn woordvoerder Ludwig De Clercq vandaag aan Belga. Een week platte rust zou in principe volstaan voor de Belgische recordhouder op de 400 meter, en dus lijkt het EK niet in gevaar te komen.

"Hij was oefeningen aan het doen waarbij hij over horden moest springen, toen hij gevallen is", zegt De Clercq. "Het gaat om een klein breukje in de elleboog. Hij moet nu rusten en een brace dragen, maar gelukkig gaat het niet om een zware breuk. Een week rust zou normaal moeten volstaan. Zijn seizoen is dus nog niet voorbij, verre van." Ondertussen reageerde Borlée ook zelf op Instagram. "Niets té ernstig. Ik hoop volgende week alweer te kunnen trainen", klonk het daar.

In maart pakte Jonathan Borlée met de Belgian Tornados nog WK-brons op de 4x400 meter indoor. Op het EK in Berlijn, van 7 tot 12 augustus, wil hij zowel individueel als met de Tornados hoog scoren. Jonathan Borlée liep wel nog geen enkele 400 meter in 2018, en is net als zijn broers Kévin en Dylan nog niet geplaatst voor Berlijn. Het minimum staat op 45.89. Op vrijdag 22 juni zou Jonathan Borlée normaal in Madrid lopen, waar hij zich vorig jaar voor het WK atletiek plaatste, maar die meeting komt door de elleboogblessure te vroeg.