Jonathan Borlée is zesde op 400m in Birmingham, Berings wordt gediskwalificeerd MH

18 augustus 2018

15u26

Jonathan Borlée is vandaag als zesde geëindigd op de 400 meter tijdens de Diamond Leaguemeeting in het Engelse Birmingham.

Borlée klokte vanuit baan 1 af in 46.27. De zege was voor de Amerikaan Fred Kerley. Hij haalde het in 45.54 voor de Brit Matthew Hudson-Smith (45.59) en zijn landgenoot Paul Dedewo (45.62). Hudson-Smith kroonde zich onlangs in Berlijn tot Europees kampioen op de baanronde voor Kevin en Jonathan Borlée.

Eline Berings veroorzaakte op de 100 meter horden een valse start en werd gediskwalificeerd. De Duitse Pamela Dutkiewicz, zilver in Berlijn, pakte de zege in 12.84.

Later op de dag komt met Ismaël Debjani op de mijl nog een derde Belg in actie.

De meeting van Birmingham is de twaalfde van veertien manches in de Diamond League.