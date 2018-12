Jolan Cox stuwt Maaseik met 21 punten naar 3-0 tegen Belchatow

19 december 2018

Op de tweede speeldag in groep D van de Champions League volleybal heeft Maaseik met 3-0 gewonnen van het Poolse Belchatow. Met Red Dragon Jolan Cox (21 punten) in een glansrol werd het 25-21, 25-22 en 29-27. Het Poolse Gdansk en het Duitse Berlijn spelen woensdag de andere wedstrijd in de groep. Vier weken terug kende Maaseik een valse start, met een 3-1 nederlaag in Berlijn. Zijn volgende Europese wedstrijd werkt de Belgische kampioen woensdag 16 januari in Gdansk af. De vijf poulewinnaars en de drie beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales. Maaseik werd twee keer runner-up in de belangrijkste Europese beker (1997 en 1999).