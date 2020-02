John Loridon, voormalig basketkampioen en vader van Pieter, sterft op 82-jarige leeftijd

"Pa, de laatste dagen waren zo intens", begon Pieter Loridon op sociale media. "De laatste maanden waren zo irreëel. Ik heb je nog alles kunnen zeggen. Ik moet even nadenken wat dit allemaal geweest is. Hoe hard ik ... jij ben. Ik heb zoveel van je. Het is nu beter zo en je gaat niet dood voor me, ook al gaan we elkaar niet zien. Je leeft verder in mij. En daar ben ik zo fier op. Vandaag nog meer dan ooit. Ik hoop dat ik je de laatste maanden ook fier heb gemaakt door er heel hard te zijn. Alles werd plots duidelijk toen ze maanden geleden de diagnose stelden. Ik kan het vatten en ook weer niet. De slag gaat komen, zeggen ze. Ik ontvang 'm héél graag, want zo ga ik je terug voelen. Net zoals ik die maanden keihard ben blijven werken omdat je dat wou .... omdat ik (& Lex) je zo fier maakte(n). Ik ga je eren, pa. Zo hard. Laat het me voelen. Love you."

John Loridon was in de jaren '60 als center aan de slag bij de toenmalige Belgische topclub Racing Mechelen. Hij won met de Antwerpse club, van sterspeler Willy Steveniers, vier titels (1965, 1966, 1967 en 1969) in vijf jaar tijd. Voordien werd hij met Aken ook al Duits kampioen (1963). In 1960, in dienst bij Brabo, werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in België.

Loridon was ook 119-voudig international en nam met de Belgische basketbalmannen deel aan vijf EK's.