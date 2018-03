John Higgins wint voor de vijfde keer Welsh Open snooker Redactie

04 maart 2018

23u39

Bron: Belga 0 Meer Sport John Higgins (WS-4) heeft in Cardiff het Welsh Open snookertoernooi gewonnen. In de finale won de 42-jarige Schot met 9-7 van de Engelsman Barry Hawkins (WS-8).

Higgins won het toernooi eerder in 2000, 2010, 2011 en 2015 en is met vijf zeges recordhouder. "The Wizzard of Wishaw" bracht een dertigste full rankingtoernooi op zijn palmares. Alleen Ronnie O'Sullivan (32), die in Cardiff in de kwartfinales met 5-1 uitgeschakeld werd door Higgins, en de Schot Stephen Hendry (36) doen nog beter.