John Higgins verlengt Champions League-titel

Bron: Belga 0 Meer Sport John Higgins (WS-5) heeft in het Engelse Coventry zijn titel in de Champions League snooker verlengd. In de finale won de 42-jarige Schot met 3-2 van de Chinees Zhou Yuelong (WS-31). "The Wizard of Wishaw" is de eerste die het toernooi, waarvan de eerste editie in 2008 plaatsvond, twee keer op rij wint.

Higgins begon deze week nochtans helemaal niet goed aan zijn titelverdediging. Maandag verloor hij in groep 7 in zijn eerste wedstrijd met 3-0 van Luca Brecel (WS-11). Daarbij moest hij toekijken hoe onze landgenoot zijn eerste officiële 147 wegtikte. Vervolgens won Higgins wel zijn groep, waarbij hij in de finale drievoudig toernooiwinnaar Judd Trump (WS-3) met 3-2 versloeg.

In de winnaarsronde plaatste Higgins zich met vijf zeges op zes als eerste voor de halve finales. Daarin nam hij een tweede keer op enkele uren tijd de maat van wereldkampioen Mark Selby. Het werd een nipte 3-2 zege die pas na het potten van de laatste zwarte bal binnen was. In de round robin had Higgins de nummer een van de wereld met breaks van 74, 74 en 127 nog een 3-0 om de oren gegeven.

De 20-jarige Zhou plaatste zich voor de finale door Ali Carter (WS-14) met 3-0 te verslaan en liet daarbij een 141 century, de hoogste van het toernooi, optekenen. In de finale nam Higgins meteen het voortouw. Met onder meer een 100 century kwam Zhou twee keer langszij, maar in het beslissende vijfde frame trok Higgins met een 81 break definitief het laken naar zich toe.