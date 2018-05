John Higgins plaatst zich voor finale en gaat voor vijfde wereldtitel op WK snooker MH

05 mei 2018

John Higgins heeft zich vandaag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de zevende keer in zijn carrière voor de finale van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. In zijn halve finale nam de 42-jarige Schot met 17-13 de maat van de Engelsman Kyren Wilson (WS-9).

Higgins mocht met een 13-11 voorsprong beginnen aan de slotsessie. Daarin kwam Wilson met een break van 96 meteen terug tot op één frame, waarop Higgins er met breaks van 136, 100 en 98 een eind aan maakte.



Morgen staat Higgins in de finale tegenover de Engelsman Barry Hawkins (WS-6) of de Welshman Mark Williams (WS-7). Hawkins leidt na twee sessies met 13-11. Higgins won het WK al in 1998, 2007, 2009 en 2011. In 2001 en vorig jaar was hij runner-up. Met een vijfde wereldtitel zou "The Wizard of Wishwaw" even goed doen als Ronnie O'Sullivan. Alleen de Schot Stephen Hendry (7), de Engelsman Steve Davis (6) en de Welshman Ray Reardon (6) doen nog beter. Met 30 rankingtitels moet Higgins alleen Hendry (36) en O'Sullivan (33) voor zich dulden. Met negen Triple Crown-titels (4 keer WK, 3 keer UK, 2 keer Masters) komt Higgins op de vierde plaats, na Hendry en O'Sullivan (allebei 18) en Davis (15).