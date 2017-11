Jockey krijgt zware straf nadat hij paard schandelijke boks in de buik geeft Hans Op de Beeck

De Australiër Cylan Caboche werkt zijn frustraties af op zijn racepaard. Meer Sport Een Australische jockey heeft een schorsing van twee weken opgelegd gekregen nadat hij een racepaard een boks in de buik gegeven heeft.

De trieste beelden speelden zich af in het Australische Port Lincoln, toen Dylan Caboche zich met het merrieveulen 'She's Reneldasgirl' naar de box wou begeven van waaruit de race zou starten. Het paard stribbelde tegen, tot frustratie van de 22-jarige jockey. Hij sprong van zijn paard, alleen maar om het een stevige boks in de buik te verkopen. Caboche zou uiteindelijk de race nog afwerken met 'She's Renelsdasgirl, maar dat werd geen succes. Op tien deelnemers werden ze pas achtste, met veertien lengtes achterstand op de winnaar.

Thoroughbred Racing South Australia (TRSA), de organisatie achter het paardenrennen in de Australische staat, wachtte niet om te reageren en legde Caboche meteen een schorsing van twee weken op. "Zo'n gedrag kunnen we niet zomaar vergeven of tolereren", aldus TRSA. "Hopelijk is deze zware straf, die op het strafblad van de jockey zal blijven staan en zijn racepremies zal beïnvloeden, een duidelijk signaal naar de anderen toe." In South Australia krijgen de jockeys een goeie 110 euro voor elke race die ze afwerken. Hij zal omwille van die twee weken schorsing acht wedstrijden missen.

Voor She's Reneldasgirl was het haar derde wedstrijd. Vorige maand werd ze laatste en voorlaatste in respectievelijk Port Lincoln en Gawler. Caboche, die in Adelaide woont, is geen rookie: hij heeft al 100 zeges op de naam staan. Onlangs kreeg ook de Ierse jockey Davy Russell een schorsing van vier dagen omdat hij een paard een slag tegen het hoofd gaf.

