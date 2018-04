Jockey is op weg naar prestigieuze zege, tot hij uitpakt met wel heel bizarre actie (met zijn paard en hijzelf als zwaarste slachtoffers) TLB

25 april 2018

Op het Punchestown Festival is het op de eerste dag tijdens de Champion Novice Chase-paardenrace tot een vreemd incident gekomen. Na een chaotische wedstrijd, waarbij de grote favoriet Monalee bij de voorlaatste hindernis tegen de grond was gegaan, was Paul Townend met zijn paard Al Bourm Photo op weg naar de zege. Maar na een vreemde actie viel ook Townend -letterlijk en figuurlijk- weg uit te race.

Townend had de laatste hindernis in zicht, toen hij plots compleet afweek van zijn lijn. Resultaat: hij en zijn paard belandden vol op de horde en concurrent Robbie Power en diens paard Finian’s Oscar werden naast het parcours gedwongen. Gordon Elliott was de lachende derde en greep de zege met zijn paard The Storyteller.

Het was een vreemde actie van Townend, maar die had wel een uitleg klaar. Hij had naar eigen zeggen iemand horen roepen dat de laatste hindernis moest worden overgeslagen en week daardoor in extremis nog van zijn lijn af. Veel begrip was er echter niet, want Townend werd meteen voor 21 dagen geschorst.

