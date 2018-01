Joan Barreda Bort niet blij na ritzege in Dakar-rally: "Ik denk dat mijn knieschijf gebroken is" Redactie

De Spaanse motorrijder Joan Barreda Bort boekte zaterdag zijn derde ritzege in de 39e Dakar, maar was allerminst blij na zijn dagsucces. De Honda-rijder, die met ambitie voor de eindzege startte, klaagde na afloop over een pijnlijke knie en denkt aan opgeven.

"Ik kan niet eens op mijn been staan en ik denk dat mijn knieschijf is gebroken", klonk het. "Ik zie niet zo gauw hoe ik de rally kan voortzetten." Na 300 kilometer kwam Barreda Bort ten val en landde hij hard op zijn knie. "De pijn was heftig en ik moest steeds langzamer rijden."

