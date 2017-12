Joachim Gérard gaat zichzelf niet opvolgen op Masters rolstoeltennis DMM

Tweevoudig titelhouder Joachim Gérard (ITF 7) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de Masters rolstoeltennis (hardcourt) in het Britse Loughborough.

De 29-jarige Gérard had zijn drie duels in de groepsfase gewonnen maar ging in zijn halve finale kansloos onderuit. De bronzen medaille van de Paralympics in Rio de Janeiro verloor van de Brit Alfie Hewett (ITF 2) met 6-0 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 1 minuut.

In de finale speelt Hewett tegen zijn landgenoot Gordon Reid (ITF 4). Die klopte de Japanner Shingo Kunieda (ITF 8) met 7-5 en 6-4. Vorig jaar won Gérard in de finale van Reid met 4-6, 6-4, 6-4. Woensdag stonden de twee tegenover elkaar in de groepsfase. Gérard trok met 6-3, 7-5 aan het langste eind.