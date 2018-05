Jeugdspelers in het ijshockey die zelfs jonger zijn dan 16 jaar gaan met elkaar op de vuist. Politie moet ingrijpen MDB

02 mei 2018

Een Russische en een Slovaakse ijshockeyploeg hebben zich afgelopen weekend van hun slechtste kant laten zien. Tijdens een toernooi in Mogilev, Wit-Rusland, raakten de gemoederen al vroeg in de wedstrijd verhit. Enkele spelers vochten een robbertje uit, waarna de rust leek weer te keren. Al draaide dat toch even anders uit. De Russische jeugdploeg trok naar de bank van hun Slovaakse tegenstanders waarop er een stevig gevecht uitbrak. Uiteindelijk werd de politie nog gebeld en moest de Russische trainer Vasily Zakrevsky een verklaring afleggen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was van het heftige gevecht.

