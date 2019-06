Jelle Geens wint als eerste Belg ooit een World Triathlon Series-manche Redactie

29 juni 2019

23u18

Bron: Belga 0

Jelle Geens heeft verrassend de World Triathlon Series-manche in Montréal op zijn naam geschreven. De 26-jarige Limburger wordt de eerste Belg ooit om een manche op het allerhoogste toneel in de sprinttriatlon te winnen. Geens haalde het in Canada voor de Spanjaard Mola en de Canadees Milsawchuk.