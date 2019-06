Jelle Geens wint als eerste Belg ooit een World Triathlon Series-manche Redactie

29 juni 2019

23u18

Bron: Belga 2

Jelle Geens heeft verrassend de World Triathlon Series-manche in Montréal op zijn naam geschreven. De 26-jarige Limburger wordt de eerste Belg ooit om een manche op het allerhoogste toneel in de sprinttriatlon (750m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) te winnen. Geens haalde het in Canada in 53:49 voor de Spanjaard Mario Mola (+0.02), drievoudig wereldkampioen, en de Canadees Tyler Milsawchuk (+0.05).

Geens won vorig jaar in Antwerpen voor het eerst een Wereldbekermanche, maar deze zege heeft pas echt weerklank op wereldniveau. Hij werd vorige maand ook derde op het EK in Weert. Bij de vrouwen was de zege voor de Amerikaanse Katie Zaferes. Claire Michel finishte als zesde.