Jelena Peeters is na de eerste dag voorlaatste op WK allroundschaatsen Redactie

09 maart 2018

21u00

Bron: Belga 0 Meer Sport Jelena Peeters heeft op de eerste dag van het WK allroundschaatsen in Amsterdam op de 500 meter de 21ste en voorlaatste plaats behaald. Peeters liet op de openluchtbaan van het Olympisch Stadion 42.36 seconden optekenen.

De eerste plaats ging naar de Japanse Miho Takagi (39.01), voor de Duitse Gabriele Hirschbichler (40.22) en Ayaka Kikuchi uit Japan (40.33).

Peeters verloor haar rit van de Noorse Sofie Karoline Haugen (41.24). Haar Russische tegenstandster Natalia Voronina had zich afgemeld.

Titelverdedigster Ireen Wüst werd negende in 40.81. De omstandigheden op de piste waren moeilijk. De rijdsters hadden twee keer wind tegen en het regende.

Later op de avond schaatst Peeters de drie kilometer. Tegenstandster is dan Luiza Zlotkowska uit Polen. Zaterdag wordt het toernooi voortgezet met de 1500 meter. De beste acht van het klassement rijden vervolgens nog de 5000 meter. Bart Swings, goed voor olympisch zilver in Pyeongchang, verschijnt zaterdag voor het eerst op de baan.