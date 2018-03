Jelena Peeters houdt het ziek voor bekeken op WK schaatsen (en stopt) Redactie

10 maart 2018

08u27

Bron: Belga 0 Meer Sport Jelena Peeters zal tijdens het wereldkampioenschap schaatsen voor allrounders in Amsterdam niet meer aan de start verschijnen. Peeters gaf op na een mislukte 3.000 meter. Later op de dag liet ze weten dat ze stopt met schaatsen.

Na die race in de stromende regen op de openluchtbaan van het Olympisch Stadion moest ze overgeven. Op dat moment betwijfelde haar coach Margo van Dijk al of het verstandig was op de tweede dag verder te schaatsen.

Bij de loting voor de 1.500 meter liet Van Dijk weten dat Peeters zich ziek heeft teruggetrokken. Daarmee komt een beetje een triest einde aan haar loopbaan als topsporter.

Na twee afstanden bezette de 32-jarige rijdster uit Wuustwezel de 21e en voorlaatste plaats. Zaterdag staan de 1.500 meter en de 5.000 meter op het programma. Het klassement wordt aangevoerd door de Japanse Miho Takagi, voor titelverdedigster Ireen Wüst en Antoinette de Jong uit Nederland.