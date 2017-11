Jelena Peeters eerste reserve voor vijf kilometer op Winterspelen Redactie

Schaatsster Jelena Peeters is de eerste reserve voor een startplaats op de 5000 meter tijdens de komende Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Bart Swings is op de tien kilometer de derde reserve.



Dat blijkt uit de voorlopige deelnemerslijst, die de Internationale Schaats Unie (ISU) dinsdag heeft gepubliceerd. De 7:11.63 die Peeters zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Stavanger liet optekenen, is achteraf gezien negentien honderdsten van een seconde te langzaam voor een plaats op de lijst van twaalf deelneemsters. In haar race zou Peeters zondag last hebben gehad van windcirculatie, als gevolg van opengezette deuren. Volgens de lijst zal Peeters wel kunnen starten op de 3000 meter.



Zoals het er nu voor staat, komt Swings in aanmerking voor startplaatsen op de 1500 meter en de massastart, de minimarathon over zestien ronden. Mathias Vosté is vierde reserve op de lijst voor de 500 meter, op de 1000 meter is hij vijfde reserve.



Komende weken staan nog wereldbekerwedstrijden in Calgary en Salt Lake City op de agenda. Maar de langste afstand (5000 meter bij de vrouwen, 10.000 meter bij de mannen) wordt dan niet gereden.

Schaatsfederatie verwacht twee shorttrackers op Winterspelen

De Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) verwacht met twee shorttrackers vertegenwoordigd te zijn op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Naast Jens Almey, die aan de olympische norm voldeed, zou ook Ward Pétré een goede kans maken.

Dat meldt de KBSF op zijn website. De federatie baseert zich op de 27e plaats, die Pétré op de 1.500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd tien dagen geleden in Shanghai behaalde. De 20-jarige Pétré is lid van ijsschaatsclub De Schaverdijn uit Hasselt, in België de thuishaven van de ploeg van bondscoach Pieter Gysel. De laatste maanden trainden de Belgische shorttrackers voornamelijk op het snelle ijs in de Amerikaanse olympische stad Salt Lake City.

Almey (21), van Kirstallijn uit Gent, verzekerde zich van een startbewijs op de 1.500 meter door zich na vier wereldbekerwedstrijden als 29e te klasseren. Volgende maand komt de Internationale Schaatsunie (ISU) met de de officiële lijst.