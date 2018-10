Jekaterinenburg en Emma Meesseman winnen Europese supercup basket - Bergen verliest in Europe Cup Redactie

17 oktober 2018

19u31

Bron: Belga 0

Jekaterinenburg heeft vandaag de Europese supercup basket voor vrouwenteams in de wacht gesleept. Het Russische team van Emma Meesseman klopte de Turken van Galatasaray met 79-40 (rust: 38-30)

Meesseman kwam 23 minuten in actie en nam twee punten, vijf rebounds en evenveel assists voor haar rekening. Jekaterinenburg won vorig jaar de EuroLeague, terwijl Galatasaray met de EuroCup aan de haal ging.

Jekaterinenburg veroverde de Europese supercup eerder al in 2013 en 2016. Op de erelijst volgt het Dynamo Kursk op.

Bergen start met nederlaag in Wit-Rusland

Bij de mannen heeft Bergen op de eerste speeldag in de FIBA Europe Cup basketbal met 89-82 (rust: 42-39) verloren van Tsmoki-Minsk.In de Wit-Russische hoofdstad begon Bergen goed aan de wedstrijd, de Henegouwers leidden met 8-17 na zes minuten. Maar de Wit-Russische kampioen kwam bij het begin van het tweede kwart terug in de wedstrijd. In de 35e minuut stond nog 55-55 op het scorebord, waarna de thuisploeg de druk opvoerde.

Na het derde kwart leidden de Wit-Russen dan ook met 73-63. Het team van Daniel Goethals, onder impuls van Andrew Chrabascz (topscorer met 22 punten), wist op drie minuten van het eindsignaal de kloof nog te herleiden tot vier punten. Maar de thuisploeg liet zich de kaas niet meer van het brood eten. Bergen neemt het op de volgende speeldag in groep B thuis op tegen het Cypriotische Petrolina AEK (23/10). Zeven dagen later volgt in Bulgarije een duel met Balkan BC. Na zes speeldagen plaatsen de twee beste teams uit elke poule zich voor de tweede ronde.