Jean-Michel Saive wil BOIC-voorzitter worden: “Eerste stap in een lang proces” DMM

08 september 2020

12u41

Bron: Belga 0 Sport Jean-Michel Saive wil voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) worden. Dat heeft Belgiës beste tafeltennisser ooit, die sinds 2017 vicevoorzitter bij het BOIC is, bevestigd.

Saive heeft binnen het BOIC al heel wat ervaring. Sinds 2009 is hij bestuurslid bij het comité en vanaf 2017 voert hij de functie van vicevoorzitter uit. Tussen 2013 en 2017 was hij ook voorzitter van de atletencommissie van het BOIC.

“Vorige week heeft de Belgische tafeltennisbond aanvaard om mijn kandidatuur voor het voorzitterschap van het BOIC te ondersteunen”, laat Saive in een mededeling weten. “Dat is de eerste stap in een lang proces. Ik ga een programma verfijnen op basis van mijn vele ontmoetingen tot aan de verkiezingen. Maar mijn allereerste prioriteit op dit moment blijft natuurlijk de voorbereiding en ondersteuning van de atleten in deze bijzonder ingewikkelde periode.”

Huidige BOIC-voorzitter is, sinds 2004, Pierre-Olivier Beckers. Hij is momenteel bezig aan zijn vierde (en laatste) ambtstermijn. De voorzittersverkiezingen werden wegens de coronacrisis uitgesteld naar het najaar van 2021.

De 50-jarige Saive zette in het voorjaar van 2019 een definitief punt achter zijn loopbaan. Hij stopte eind 2015 al met internationale toernooien, maar bleef nadien nog enkele seizoenen actief op Belgisch niveau bij het Brusselse team Logis Oudergem. Saive nam tussen 1988 en 2012 zeven keer op rij deel aan de Olympische Spelen, een Belgisch record, en stond tussen 1994 en 1996 bijna twee jaar op nummer 1 op de wereldranglijst. De ex-tafeltennisser werd ook onder meer een keer Europees kampioen en vicewereldkampioen.

Lees ook:

Jean-Michel Saive vandaag 50 jaar: geniet nog eens van het knotsgekke allerlaatste punt uit de carrière van ‘Jean-Mi’