Jean-Michel Saive vandaag 50 jaar: geniet nog eens van het knotsgekke allerlaatste punt uit de carrière van 'Jean-Mi'

17 november 2019

Tafeltennisicoon Jean-Michel Saive viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Onze landgenoot speelde in mei dit jaar zijn laatste wedstrijd uit z'n loopbaan. En ‘Jean-Mi’ zwaaide af in stijl, want het allerlaatste punt was een wereldrally. Geniet hierboven (nog eens) van de beelden.

De beste Belgische tafeltennisser aller tijden werd onder meer 25 keer Belgisch kampioen, 1 maal Europees kampioen en prijkte 515 dagen op de eerste plaats van de wereldranglijst.