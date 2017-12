Jean-Marc Jaumin en Jean Colinet drie jaar langer bij Okapi Aalstar Johan Picqueur

11u40 0 Photo News Jean-Marc Jaumin. Meer Sport Jean-Marc Jaumin en zijn assistent-coach Jean Colinet zitten ook de volgende drie seizoenen op de bank bij Crelan Okapi Aalstar.

Het duo startte begin augustus bij de Ajuinen en al snel werd duidelijk dat er een complete nieuwe wind door de club werd gejaagd. De brave spelstijl van weleer moest plaatsmaken voor agressief en attractief basket. Na een schitterende seizoensstart pronkt Okapi op een gedeelde derde plaats in de Euromillionsleague. Het voorlopig hoogtepunt van dit seizoen is de, weliswaar verloren, topwedstrijd tegen leider Oostende, in het eigen Forum.

"Met deze contractverlenging wil de club duidelijk stellen dat de werking van beide heren sterk wordt geapprecieerd", staat op de website van Okapi Aalstar te lezen. "Zij ademen basketbal en dat vertaalt zich in een sportieve filosofie die perfect past bij de club en zeer graag gezien wordt door de fans."

Aalstar wil de club verder uitbouwen en professionaliseren. Er zijn plannen voor een nieuwe zaal aan 'de Tragel' en de club wil graag op het Europees toneel meestrijden.

"Met Jean-Marc en Jean willen we de stap vooruit zetten om onze plek in de absolute top van de liga op te eisen", klinkt het. "De drie extra seizoenen getuigen van een lange termijn visie."