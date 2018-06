Jean-Claude Van Damme kijkt uit naar Belgische Cage Warrior: "Brian gaat voor de wereldtitel, we hebben een klik" Redactie

09 juni 2018

16u22 0 Meer Sport Primeur voor een Belgische MMA-vechter: op 16 juni zal Brian Bouland, tijdens Cage Warriors 94, voor de wereldtitel vechten bij de bantam-gewichten. Met Jean-Claude Van Damme heeft Bouland alvast een wereldster als supporter.

Het is de eerste keer in de Belgische MMA-geschiedenis dat een Belg voor de allerhoogste bekroning gaat. Brian Bouland (61 kg) is een Brusselse MMA-vechter, oorspronkelijk afkomstig van l’Ile de la Réunion. Hij staat symbool voor het vele opkomende MMA-talent in België. Talent dat ook niet aan het oog ontsnapt van Jean-Claude Van Damme. De actiester werd daarom in een interview door Eleven gevraagd naar zijn mening over Bouland.

Jean-Claude, je bent altijd de eerste om Belgisch vechttalent aan te moedigen.

"Ja en dat is maar normaal ook. Atleten uit de vechtsport kennen de prijs van zweet. Ze weten als geen ander dat ze inspanningen moeten leveren om resultaten te behalen en zo de ladder steeds verder op te klimmen. En geloof me, Cage Warriors zijn kunstenaars. Alles moet snel gaan en daarbij gaan visie, strategie, snelheid, aanpassingsvermogen en uithouding hand in hand. Vechten is niet alleen wat klappen uitdelen, je moet slim zijn. Voor mij is het een vorm van hogere kunst."

Is er een bepaalde band met jou en de Belgische Cage Warriors?

" Ja, ik volg alle Belgische vechtsporters. Of ze nu de ring instappen, op de tatami actief zijn of vechten in een achthoekige kooi. Ik volgde bijvoorbeeld bokser Ryad Merhy via een vriend. Nu heb ik inderdaad ook aandacht voor Brian Bouland. Kampen om een wereldtitel in de MMA, dat is geweldig voor België. De discipline staat er nog in zijn kinderschoenen, ik hoop dus dat Bouland geschiedenis kan schrijven. We moeten trots zijn op talenten als Merhy en Bouland."

Je hebt Brian ook al ontmoet, wat vond je van hem?

"Brian is een gezonde atleet met een goede mentaliteit. Net als Ryad Merhy is hij één van de voorbeelden van zijn discipline. Brian en ik hadden meteen een klik. Buiten de ring is hij een aardige vent. Ik heb echt genoten van onze ontmoeting. We spraken over zijn gevecht volgende week, zijn tegenstander én zijn grote voorbeelden in het MMA."

Jij was een jeugdheld van Bouland, is hij voor jou ook een held?

"Jawel, hij behoort tot de mannen die zonder twijfelen alles geven om in de ring te komen. Dat verdient respect. Brian wil op 16 juni een werelditel pakken. Dat is niet niets. We moeten trots zijn op onze Belgische talenten."

Welk advies geef je Brian nog?

"Ik heb hem nog geen advies gegeven eigenlijk. Brian weet wat hem te doen staat. Het enige wat ik hem kan zeggen: 'Doe je best, weest niet onder de indruk en niemand is onoverwinnelijk."