Je bent nooit te oud om aan (top)sport te doen: Canadees viert kort voor 80e verjaardag debuut op Commonwealth Games YP

10 april 2018

09u18

Bron: Belga 0 Meer Sport Je bent nooit te oud om aan (top)sport te doen. Dat bewijst de Canadees Robert Pitcairn. Drie maanden voor hij 80 kaarsjes mag uitblazen, debuteerde de kranige atleet vandaag op de Commonwealth Games in het Australische Gold Coast.

Pitcairn nam met partner Nicole Rossignol deel aan een duocompetitie in het schieten. De twee eindigden als achtste op zestien koppels. "Ik beschouw het als een eer dat ik een leeftijdsrecord neerzet en ik ben dankbaar dat mijn gezondheid het nog toelaat competitief te zijn op deze Spelen", vertelde hij. "In mijn internationale schietcarrière heb ik vele successen gekend. Deze deelname aan de Commonwealth Games beschouw ik als het orgelpunt."

Pitcairn is een voormalig piloot met meer dan 24.000 vlieguren op de teller. Hij is, naast zijn sportieve prestaties, ook bekend omdat hij ooit een kaping kon beëindigen. Een man had op een vlucht tussen Winnipeg en Edmonton, waarvan Pitcairn piloot was, een airhostess met een mes gegijzeld en eiste dat het vliegtuig, met 120 mensen aan boord, koers naar Cyprus zou zetten. "Het was een Turkse Cyprioot die in de oorlog zijn twee broers had verloren en terug wilde keren naar Cyprus om er de dood van zijn broers te wreken", legt Pitcairn uit. "Uiteindelijk kon ik hem overtuigen naar Saskatoon te vliegen. Tegen de tijd dat we landden, was hij al wat gekalmeerd en kon ik hem de kaping uit het hoofd praten."