Jarrion Lawson, vicewereldkampioen verspringen, betrapt op doping

31 augustus 2018

14u35

De Amerikaanse atleet Jarrion Lawson (24) is voorlopig geschorst. De vicewereldkampioen verspringen, die ook op de 100 en 200 meter uitkomt, is betrapt op het gebruik van de anabole steroïde trenbolon. Dat maakte de Athletics Integrity Unit (AIU), een organisatie die ijvert voor een propere atletiek, bekend.

Wanneer Lawson zijn positieve plas afleverde, is niet bekend. Vorig jaar won de Amerikaan met een sprong van 8m44 zilver in het verspringen op het WK in Londen. Een jaar eerder werd hij vierde op de Spelen in Rio.