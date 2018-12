Jarige O'Sullivan op een drafje naar kwartfinales UK Championship snooker - Maguire schakelt na thriller wereldkampioen uit GVS

05 december 2018



Bron: Belga 0 Meer Sport Titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich in het Engelse York probleemloos voor de kwartfinales van het UK Championship snooker geplaatst. De Engelsman vierde zijn 43ste verjaardag met een 6-1 zege tegen Jack Lisowski (WS-17).

"Ronnie en ik behoren allebei tot de allersnelste spelers in het circuit, het belooft dus een snelle match te worden", blikte Lisowski dinsdag vooruit. Daar kreeg de 27-jarige Engelsman geen ongelijk in. Na goed anderhalf uur (97 minuten en 10 seconden) mocht hij inpakken. Lisowski won het eerste frame, waarna "The Rocket" er met breaks van 88, 118, 112 en 68 zes op een rij meegriste. Lisowski kwam niet verder dan een break van 42.

"Ik speelt nog altijd graag", reageerde de jarige O'Sullivan. "Ook nu nog word ik nog altjd super nerveus. Maar daar moet je mee kunnen omgaan. Ik ben nog niet op mijn best, maar het lukt wel. Er zit al meer regelmaat in mijn spel, al is het nog niet fantastisch. Ach, zolang ik de tegenstander een beetje partij kan bieden, speel ik met plezier."

Om een plaats bij de laatste vier treft O'Sullivan vrijdag de winnaar van de partij tussen Martin O'Donnell (WS-59) en de Chinees Ding Junhui (WS-8), de UK-kampioen van 2005 en 2009. Zij vechten hun duel morgen uit.

O'Sullivan won het UK Championship een eerste keer in 1993. Als 17-jarige werd hij toen de jongste winnaar van het toernooi. In 1997, 2001, 2007, 2014 en 2017 plaatste hij zijn naam ook op de erelijst en volgend weekend kan hij opnieuw geschiedenis schrijven. Momenteel deelt hij het record van zes UK-titels met Steve Davis en het record van achttien zeges in de Triple Crown met Stephen Hendry.

Stephen Maguire schakelt wereldkampioen Mark Williams met spectaculaire comeback uit

De 37-jarige Schot Stephen Maguire (WS-15) heeft zich ook voor de kwartfinales van het UK Championship snooker geplaatst. Dat ging ten koste van wereldkampioen Mark Williams (WS-2). Maguire won met 6-5.

In een clash tussen twee ex-winnaars - Maguire won het toernooi in 2004, Williams in 1999 en 2002 - kwam Williams nochtans als een komeet uit de startblokken. Met breaks van 51 en 81 nam de Welshman voor de pauze een 0-4-voorsprong. Dan vond “Livewire” Maguire het welletjes. Hij potte drie centuries op rij weg - 122, 120 en 109 - en produceerde ook nog een 97 break om op 5-4 te komen. Williams sleepte op zwart nog een beslissend elfde frame uit de brand, maar daarin maakte Maguire het met een 63 clearance af.

“Zo’n comeback heb ik nooit eerder gemaakt”, reageerde Maguire. “De eerste vier frames waren verschrikkelijk en tijdens de pauze vertelde ik mijn vader dat hij de auto al maar moest voorrijden. Het was twintig na twee, ik dacht om drie uur klaar te zijn en zo konden we om zeven uur alweer in Glasgow zijn. Toen ik in het laatste frame een rode bal via een dubbel kon potten, ging ik er gewoon voor. Ik had immers bij 0-4 al beslist dat ik voor alles zou gaan. Dat ga ik ook in mijn volgende wedstrijd doen, want eigenlijk had ik er toch al moeten uitliggen. Dit is een grote overwinning. Het is al een tijdje geleden dat ik één van de toppers versloeg. Williams is de wereldkampioen en dat is dus een mooie scalp.”

In de kwartfinales (best of 11) staat Maguire tegenover de winnaar van het duel tussen de Australiër Neil Robertson (WS-10), de UK-kampioen van 2013 en 2015, en de Noord-Ier Mark Allen (WS-7), runner-up in 2011.